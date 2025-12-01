La dictée 2025 une édition spéciale dans vos médiathèques Le Sourn

La dictée 2025 une édition spéciale dans vos médiathèques

Début : 2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

Les médiathèques de Le Sourn et Malguénac vous donnent rendez-vous pour LA Dictée 2025 ! Une occasion unique de célébrer la langue française dans une ambiance chaleureuse et fleurie.

À partir de 12 ans | Sur inscription. .

Médiathèque Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 81 96

