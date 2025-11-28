La Dictée à la Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule
La Dictée à la Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 28 novembre 2025.
La Dictée à la Médiathèque
Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Testez vos connaissances sur l’histoire locale lors de la dictée Mais qui était Saint-Pourçain ? Un moment ludique et culturel pour tous, organisé par la Médiathèque. C’est gratuit, mais l’inscription est obligatoire !
.
Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66
English :
Test your knowledge of local history at the dictation: Mais qui était Saint-Pourçain? (Who was Saint-Pourçain?) A fun, cultural event for all, organized by the Médiathèque. It’s free, but registration is compulsory!
German :
Testen Sie Ihr Wissen über die lokale Geschichte beim Diktat: Aber wer war Saint-Pourçain? Ein spielerischer und kultureller Moment für alle, organisiert von der Mediathek. Es ist kostenlos, aber eine Anmeldung ist erforderlich!
Italiano :
Mettete alla prova la vostra conoscenza della storia locale durante il dettato: Ma chi era Saint-Pourçain? Un momento divertente e culturale per tutti, organizzato dalla Médiathèque. È gratuito, ma l’iscrizione è obbligatoria!
Espanol :
Ponga a prueba sus conocimientos de la historia local durante el dictado: Pero, ¿quién era Saint-Pourçain? Un momento lúdico y cultural para todos, organizado por la Médiathèque. Es gratuito, pero la inscripción es obligatoria
L’événement La Dictée à la Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de tourisme Val de Sioule