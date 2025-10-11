La Dictée de Christophe Place Benigne Fournier Sombernon

Place Benigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d'Or

2025-10-11 15:00:00

2025-10-11

Instituteur à la retraite, Christophe proposera un nouvel exercice, toujours dans les règles de l’art, sur le thème « Amours-Désamours »

Gratuit. Tout public à partir de 10 ans

Renseignements biblio.sombernon@ouche-montagne.fr

Animation proposée dans le cadre du festival « Coup de contes en Côte d’Or » .

Place Benigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.sombernon@ouche-montagne.fr

