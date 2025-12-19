La Dictée de Christophe Place Bénigne Fournier Sombernon
La Dictée de Christophe Place Bénigne Fournier Sombernon samedi 24 janvier 2026.
La Dictée de Christophe
Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Instituteur à la retraite, Christophe proposera un nouvel exercice, toujours dans les règles de l’art, sur le thème des Nuits de la lecture, Villes et campagnes .
Gratuit
Tout public à partir de 11 ans
Animation proposée par le réseau des bibliothèques de la CC Ouche et Montagne et la bibliothèque municipale dans le cadre des Nuits de la Lecture , organisées par le CNL avec le soutien du Ministère de la culture.
Dixième édition sur le thème des Villes & Campagnes. .
Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Dictée de Christophe
L’événement La Dictée de Christophe Sombernon a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Ouche et Montagne