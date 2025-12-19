La Dictée de Christophe Place Bénigne Fournier Sombernon

La Dictée de Christophe

Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Instituteur à la retraite, Christophe proposera un nouvel exercice, toujours dans les règles de l’art, sur le thème des Nuits de la lecture, Villes et campagnes .

Tout public à partir de 11 ans

Animation proposée par le réseau des bibliothèques de la CC Ouche et Montagne et la bibliothèque municipale dans le cadre des Nuits de la Lecture , organisées par le CNL avec le soutien du Ministère de la culture.

Dixième édition sur le thème des Villes & Campagnes. .

Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr

