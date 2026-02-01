La dictée de Fuligny Fuligny

La dictée de Fuligny

Salle des fêtes Fuligny Aube

Tarif : – – Eur

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

La dictée à l’ancienne est de retour en ce début d’année à Fuligny.

Pour l’occasion, la salle des fêtes se transforemra en salle de classe !

Deux dictées seront au programme dont une sera extraite de La mare au diable . afin de célébrer le 150ème anniversaire de la disparition de George Sand.

Les accessoires d’autrefois seront à disposition des écoliers d’un jour, porte-plume, encre, encrier, buvards, images…

En remerciement, une collation, bien méritée, clôturera l’après-midi.

Une inscription est recommandée pour une meilleure organisation. Cependant, les écoliers de dernière heure seront les bienvenus.

Merci d’arriver vers 14 h.

L’Association Objectif Patrimoine , qui organise cette dictée, a pour vocation l’aide à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de la commune. 5 .

Salle des fêtes Fuligny 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 30 93

