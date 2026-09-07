La dictée de La Grand-Plage, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
dimanche 27 septembre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
La dictée de La Grand-Plage Dimanche 27 septembre, 15h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Sur inscription, Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
La Médiathèque vous propose une confrontation amicale avec les difficultés de la langue française. Ensemble, jeunes et moins jeunes pourront tester leurs connaissances et s’affronter autour d’un texte sur la thématique méditerranéenne choisi par les bibliothécaires.
Alors, seul ou en famille, venez célébrer la richesse et la diversité de la langue française. À vos stylos !
Inscriptions sur place ou via les coordonnées ci-dessous.
Contact : Peggy Gebauer / pgebauer@ville-roubaix.fr / 03.20.66.45.00
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 45 00 »}] [{« link »: « mailto:pgebauer@ville-roubaix.fr »}]
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