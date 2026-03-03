La dictée de La Grand-Plage Roubaix

La dictée de La Grand-Plage

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Votre rendez-vous annuel avec l’orthographe est de retour !

Si vous avez entre 15 et 95 ans (voire plus), venez vous mesurer aux difficultés de la langue française grâce à la dictée soigneusement sélectionnée par vos sympathiques bibliothécaires.

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 12 pgebauer@ville-roubaix.fr

English :

Your annual rendez-vous with spelling is back!

If you’re aged between 15 and 95 (or even older), come and test yourself against the difficulties of the French language with a dictation carefully selected by your friendly librarians.

