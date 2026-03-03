La dictée de La Grand-Plage Roubaix
La dictée de La Grand-Plage Roubaix samedi 4 avril 2026.
La dictée de La Grand-Plage
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Votre rendez-vous annuel avec l’orthographe est de retour !
Si vous avez entre 15 et 95 ans (voire plus), venez vous mesurer aux difficultés de la langue française grâce à la dictée soigneusement sélectionnée par vos sympathiques bibliothécaires.
Votre rendez-vous annuel avec l’orthographe est de retour !
Si vous avez entre 15 et 95 ans (voire plus), venez vous mesurer aux difficultés de la langue française grâce à la dictée soigneusement sélectionnée par vos sympathiques bibliothécaires. .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 12 pgebauer@ville-roubaix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Your annual rendez-vous with spelling is back!
If you’re aged between 15 and 95 (or even older), come and test yourself against the difficulties of the French language with a dictation carefully selected by your friendly librarians.
L’événement La dictée de La Grand-Plage Roubaix a été mis à jour le 2026-03-03 par Hauts-de-France Tourisme