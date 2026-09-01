La dictée de la rentrée Gurmençon
dimanche 20 septembre 2026 · Gurmençon
Informations pratiques
Gurmençon
La dictée de la rentrée
Salle polyvalente Gurmençon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’APE Agnos-Gurmençon vous donne rendez-vous pour la Dictée de la Rentrée ! Petits et grands sont invités à venir tester leur orthographe dans une ambiance conviviale et familiale.
Inscription par téléphone ou sur place selon les places libres.
Buvette et restauration sur place. .
Salle polyvalente Gurmençon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 41 41 77
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English : La dictée de la rentrée
L’événement La dictée de la rentrée Gurmençon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn