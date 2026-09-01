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AGENDA · Gurmençon

La dictée de la rentrée Gurmençon

dimanche 20 septembre 2026 · Gurmençon

La dictée de la rentrée Gurmençon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
64400 Gurmençon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Gurmençon

La dictée de la rentrée

Salle polyvalente Gurmençon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

L’APE Agnos-Gurmençon vous donne rendez-vous pour la Dictée de la Rentrée ! Petits et grands sont invités à venir tester leur orthographe dans une ambiance conviviale et familiale.
Inscription par téléphone ou sur place selon les places libres.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle polyvalente Gurmençon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 41 41 77 

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English : La dictée de la rentrée

L’événement La dictée de la rentrée Gurmençon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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