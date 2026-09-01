Informations pratiques

Gurmençon

La dictée de la rentrée

Salle polyvalente Gurmençon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’APE Agnos-Gurmençon vous donne rendez-vous pour la Dictée de la Rentrée ! Petits et grands sont invités à venir tester leur orthographe dans une ambiance conviviale et familiale.

Inscription par téléphone ou sur place selon les places libres.

Buvette et restauration sur place. .

Salle polyvalente Gurmençon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 41 41 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La dictée de la rentrée

L’événement La dictée de la rentrée Gurmençon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn