La dictée de Pornic Pornic
La dictée de Pornic Pornic samedi 21 février 2026.
La dictée de Pornic
Salle culturelle du Val Saint-Martin Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 10:00:00
Date(s) :
2026-02-21
3ème édition, organisée par Pornic Histoire pour cette dictée.
Dans une ambiance studieuse, les participants tentent de déjouer les pièges orthographiques tendus tout au long du texte, concocté par un membre de l’association .
Salle culturelle du Val Saint-Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 54 42 asso.pornic.histoire@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3rd edition, organized by Pornic Histoire for this dictation.
L’événement La dictée de Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-02-05 par I_OT Pornic