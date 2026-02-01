La dictée de Pornic Pornic

La dictée de Pornic

Salle culturelle du Val Saint-Martin Pornic Loire-Atlantique

2026-02-21

3ème édition, organisée par Pornic Histoire pour cette dictée.

Dans une ambiance studieuse, les participants tentent de déjouer les pièges orthographiques tendus tout au long du texte, concocté par un membre de l’association .

Salle culturelle du Val Saint-Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 54 42 asso.pornic.histoire@gmail.com

3rd edition, organized by Pornic Histoire for this dictation.

