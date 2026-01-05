La dictée du Pays Issigeacois Maison des Services Issigeac
La dictée du Pays Issigeacois Maison des Services Issigeac dimanche 8 février 2026.
Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
L’association de l’Amicale Laïque d’Issigeac vous convie à la dictée du Pays Issigeacois. Cette édition sera mise à l’honneur d’une enfant du village l’illustrateur-pédagogue, écrivain Pierre Belvès.
Trois gagnants repartiront avec un bon cadeau.
À partir de 9 ans.
Inscription conseillée. .
