La dictée du Pays Issigeacois Maison des Services Issigeac

La dictée du Pays Issigeacois

Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Début : 2026-02-08

L’association de l’Amicale Laïque d’Issigeac vous convie à la dictée du Pays Issigeacois. Cette édition sera mise à l’honneur d’une enfant du village l’illustrateur-pédagogue, écrivain Pierre Belvès.

Trois gagnants repartiront avec un bon cadeau.

À partir de 9 ans.

Inscription conseillée. .

Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 45 99

