La Dictée du Pougard Auppegard
La Dictée du Pougard Auppegard samedi 7 mars 2026.
La Dictée du Pougard
Salle des Fêtes Auppegard Seine-Maritime
Début : 2026-03-07 17:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’Association de mémoire locale Si le Pougard m’était Conté vous propose de venir vous essayer à une dictée ! D’après un texte d’André Malraux, venez tester vos compétences en orthographe et en grammaire !
Inscription obligatoire par mail.
Et profitez le lendemain du grand marché à la rencontre des peintres et artisans, pour venir admirer leur travail et des démonstrations de savoir-faire ! .
Salle des Fêtes Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 10 31 silepougardmetaitconte@orange.fr
