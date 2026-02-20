La Dictée du Pougard

Salle des Fêtes Auppegard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’Association de mémoire locale Si le Pougard m’était Conté vous propose de venir vous essayer à une dictée ! D’après un texte d’André Malraux, venez tester vos compétences en orthographe et en grammaire !

Inscription obligatoire par mail.

Et profitez le lendemain du grand marché à la rencontre des peintres et artisans, pour venir admirer leur travail et des démonstrations de savoir-faire ! .

Salle des Fêtes Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 10 31 silepougardmetaitconte@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Dictée du Pougard

L’événement La Dictée du Pougard Auppegard a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux