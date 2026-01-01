La Dictée du Rotary Club Salle Paul Eluard La Ciotat

La Dictée du Rotary Club

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 14h. Salle Paul Eluard 20 avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

En France, près de 7 % de la population est confrontée à l’illettrisme. Face à cet enjeu majeur, le Rotary International se mobilise, avec ses clubs en France et dans 27 pays francophones, en organisant chaque année un événement phare La Dictée du Rotary.

Un moment convivial, ludique et ouvert à tous

Cette après-midi se veut avant tout festive et accessible à tous jeunes, adultes, passionnés d’orthographe ou simples amateurs de mots.

Aucun stress la dictée est anonyme, et chacun corrigera son propre texte, guidé par l’auteur.



Pour cette édition, nous aurons le plaisir d’accueillir Michel Cornille, auteur de la dictée “Golfe d’amour” en 2024 et Président des Lumières de l’Eden. Sa plume délicate et sa lecture vivante promettent un vrai moment de plaisir et de réflexion autour de notre belle langue française.



Un événement solidaire et chaleureux

Après la dictée, nous prolongerons ce moment de convivialité autour d’une galette des Rois et d’un verre de cidre, offerts par le Rotary Club grâce au soutien généreux des boulangers et pâtissiers de La Ciotat.



La participation symbolique de 10 euros permettra de financer des actions locales en faveur de l’éducation les fonds seront intégralement reversés à des associations ciotadennes d’aide aux devoirs, afin de favoriser l’égalité des chances pour tous les jeunes.



Des récompenses pour tous

Pour rendre cette journée encore plus festive, de nombreux cadeaux seront offerts grâce à nos partenaires, notamment le Cinéma EDEN Théâtre.

Que vous soyez champion d’orthographe ou amoureux des mots, chacun aura sa chance de repartir avec un lot ! .

Salle Paul Eluard 20 avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 54 51 05 13600.rc@gmail.com

English :

In France, nearly 7% of the population suffers from illiteracy. In response to this major challenge, Rotary International and its clubs in France and 27 other French-speaking countries organize a flagship event every year, La Dictée du Rotary.

