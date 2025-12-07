La dictée du Téléthon La Filature Retournac
La dictée du Téléthon La Filature Retournac dimanche 7 décembre 2025.
La dictée du Téléthon
La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
minimum
Date : 2025-12-07 14:00:00
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
L’association Vousse-Cottier-Le Liard a le plaisir de vous inviter à une dictée intergénérationnelle ouverte aux adultes et aux enfants. Sur inscription. Entrée 2€ (minimum). Les fonds collectés seront en partie reversés au Téléthon.
La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 29 37 50
English :
The Vousse-Cottier-Le Liard association is pleased to invite you to an intergenerational dictation open to adults and children. Registration required. Admission: 2? minimum. Part of the proceeds will be donated to the Telethon.
