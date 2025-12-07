La dictée du Téléthon La Filature Retournac

La dictée du Téléthon

La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-12-07 14:00:00

L’association Vousse-Cottier-Le Liard a le plaisir de vous inviter à une dictée intergénérationnelle ouverte aux adultes et aux enfants. Sur inscription. Entrée 2€ (minimum). Les fonds collectés seront en partie reversés au Téléthon.

La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

The Vousse-Cottier-Le Liard association is pleased to invite you to an intergenerational dictation open to adults and children. Registration required. Admission: 2? minimum. Part of the proceeds will be donated to the Telethon.

