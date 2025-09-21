La Dictée en Ch’ti Wattignies

La Dictée en Ch’ti Wattignies dimanche 21 septembre 2025.

La Dictée en Ch’ti

59139 WATTIGNIES Wattignies Nord

Date : dimanche 21 septembre 2025

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

2025-09-21

Un spectacle participatif présenté par la Compagnie LA BELLE HISTOIRE

Viens et entre dans la classe de Monsieur Truchot ! N’oublie pas ton cartable avant de t’assoir à ton pupitre… Dans cette classe au parfum d’antan, ça sent bon le café bouilli, la craie, le stencil et notre bonne vieille terre du Nord.

Viens réviser ton alphabet, l’anatomie, les Fables de La Fontaine… Le Professeur Truchot, avec son langage fleuri, est un remède à la monotonie ! .

