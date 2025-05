La dictée géante intergénérationnelle – Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer, 2 juin 2025 14:00, Trouville-sur-Mer.

Calvados

La dictée géante intergénérationnelle Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02 14:00:00

fin : 2025-06-02 15:00:00

Date(s) :

2025-06-02

Le 2 juin, la langue française s’invite au cœur de Trouville-sur-Mer pour un moment unique de transmission et de convivialité ! Rachid Santaki, alias Monsieur Dictée, vous donne rendez-vous pour une dictée géante intergénérationnelle qui réunira 200 participants 100 jeunes de nos écoles et 100 aînés résidents trouvillais, qui écriront en binômes.

Objectif commettre le moins d’erreurs possible, bien sûr, mais surtout partager, échanger, et s’amuser autour d’un texte inédit inspiré de l’histoire de Trouville. Car ici, les fautes ne sont pas des sanctions, mais des pistes de progression !

Depuis plus de 12 ans, Rachid Santaki fait écrire la France dans des lieux symboliques comme le Stade de France ou les Champs-Élysées. Cette fois, c’est au Salon des Gouverneurs que les plumes vont s’agiter, dans l’esprit bienveillant de la charte « Ville amie des Aînés ».

Un beau moment d’apprentissage, de lien social et de plaisir… à ne surtout pas rater !

Les inscriptions sont complètes pour les enfants, mais encore ouvertes pour les aînés, qu’ils soient trouvillais… ou pas !

C’est gratuit rejoignez l’aventure !

Le 2 juin, la langue française s’invite au cœur de Trouville-sur-Mer pour un moment unique de transmission et de convivialité ! Rachid Santaki, alias Monsieur Dictée, vous donne rendez-vous pour une dictée géante intergénérationnelle qui réunira 200 participants 100 jeunes de nos écoles et 100 aînés résidents trouvillais, qui écriront en binômes.

Objectif commettre le moins d’erreurs possible, bien sûr, mais surtout partager, échanger, et s’amuser autour d’un texte inédit inspiré de l’histoire de Trouville. Car ici, les fautes ne sont pas des sanctions, mais des pistes de progression !

Depuis plus de 12 ans, Rachid Santaki fait écrire la France dans des lieux symboliques comme le Stade de France ou les Champs-Élysées. Cette fois, c’est au Salon des Gouverneurs que les plumes vont s’agiter, dans l’esprit bienveillant de la charte « Ville amie des Aînés ».

Un beau moment d’apprentissage, de lien social et de plaisir… à ne surtout pas rater !

Les inscriptions sont complètes pour les enfants, mais encore ouvertes pour les aînés, qu’ils soient trouvillais… ou pas !

C’est gratuit rejoignez l’aventure ! .

Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : La dictée géante intergénérationnelle

On June 2, the French language comes to the heart of Trouville-sur-Mer for a unique moment of transmission and conviviality! Rachid Santaki, alias Monsieur Dictée, invites you to a giant inter-generational dictation that will bring together 200 participants: 100 young people from our schools and 100 elderly Trouville residents, who will write in pairs.

The aim: to make as few mistakes as possible, of course, but above all to share, exchange and have fun with an original text inspired by the history of Trouville. Because here, mistakes are not sanctions, but avenues for progress!

For over 12 years, Rachid Santaki has been getting France to write in symbolic places such as the Stade de France and the Champs-Élysées. This time, it’s at the Salon des Gouverneurs that the pens will be waving, in the benevolent spirit of the « Ville amie des Aînés » charter.

A great opportunity for learning, social interaction and fun? not to be missed!

Registration is full for children, but still open for seniors, whether or not they’re trouvillais!

It’s free? join the adventure!

German : La dictée géante intergénérationnelle

Am 2. Juni wird die französische Sprache im Herzen von Trouville-sur-Mer zu einem einzigartigen Moment der Weitergabe und Geselligkeit eingeladen! Rachid Santaki, alias Monsieur Dictée, lädt Sie zu einem generationenübergreifenden Riesendiktat mit 200 Teilnehmern ein: 100 Jugendliche aus unseren Schulen und 100 Senioren aus Trouville, die in Paaren schreiben werden.

Ziel ist es natürlich, so wenig Fehler wie möglich zu machen, aber vor allem, sich mit anderen auszutauschen und Spaß an einem unveröffentlichten Text zu haben, der von der Geschichte Trouvilles inspiriert ist. Denn hier sind Fehler keine Strafen, sondern Anregungen zum Weitermachen!

Seit über 12 Jahren lässt Rachid Santaki Frankreich an symbolischen Orten wie dem Stade de France oder den Champs-Élysées schreiben. Diesmal werden die Federn im Salon des Gouverneurs geschwungen, im wohlwollenden Geist der Charta « Seniorenfreundliche Stadt ».

Ein schöner Moment des Lernens, der sozialen Bindung und des Vergnügens, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Die Anmeldungen für die Kinder sind bereits vollständig, aber die Senioren können sich noch anmelden, egal ob sie aus Trouvillais stammen oder nicht!

Es ist kostenlos ? machen Sie mit!

Italiano :

Il 2 giugno, la lingua francese arriva nel cuore di Trouville-sur-Mer per un momento unico di condivisione e convivialità! Rachid Santaki, alias Monsieur Dictée, parteciperà a un gigantesco dettato intergenerazionale, con 200 partecipanti: 100 giovani delle nostre scuole e 100 anziani residenti a Trouville, che scriveranno a coppie.

L’obiettivo: fare meno errori possibili, naturalmente, ma soprattutto condividere, discutere e divertirsi con un testo originale ispirato alla storia di Trouville. Perché qui sbagliare non è una punizione, ma un modo per andare avanti!

Da oltre 12 anni, Rachid Santaki porta la Francia a scrivere in luoghi simbolici come lo Stade de France e gli Champs-Élysées. Questa volta sarà il Salon des Gouverneurs a sventolare le penne, nello spirito benevolo della carta « Ville amie des Aînés ».

È una grande opportunità di apprendimento, interazione sociale e divertimento, da non perdere!

Le iscrizioni sono già al completo per i bambini, ma sono ancora aperte per gli anziani, residenti o meno in città!

È gratis, partecipate al divertimento!

Espanol :

El 2 de junio, la lengua francesa llega al corazón de Trouville-sur-Mer para un momento único de intercambio y convivencia Rachid Santaki, alias Monsieur Dictée, participará en un dictado gigante intergeneracional, con 200 participantes: 100 jóvenes de nuestras escuelas y 100 ancianos residentes en Trouville, que escribirán por parejas.

El objetivo: equivocarse lo menos posible, por supuesto, pero sobre todo compartir, discutir y divertirse con un texto original inspirado en la historia de Trouville. Porque aquí, equivocarse no es un castigo, ¡sino una forma de avanzar!

Desde hace más de 12 años, Rachid Santaki consigue que Francia escriba en lugares simbólicos como el Estadio de Francia o los Campos Elíseos. Esta vez, será en el Salon des Gouverneurs donde ondearán los bolígrafos, en el espíritu benévolo de la carta « Ville amie des Aînés ».

Es una gran oportunidad para aprender, relacionarse y divertirse… ¡no se lo pierda!

La inscripción ya está completa para los niños, pero sigue abierta para las personas mayores, vivan o no en la ciudad

Es gratis… ¡únase a la diversión!

L’événement La dictée géante intergénérationnelle Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Trouville