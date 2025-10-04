La Dictée La Loupe
La Dictée La Loupe samedi 4 octobre 2025.
La Dictée
La Loupe Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
La médiathèque de La Loupe présente La Dictée samedi 4 octobre 2025 à 10h30.
Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans.
.
La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37 bibliotheque@ville-la-loupe.com
English :
La Loupe media library presents La Dictée on Saturday, October 4, 2025 at 10:30 am.
For adults and children aged 12 and over.
German :
Die Mediathek in La Loupe präsentiert das Diktat am Samstag, den 4. Oktober 2025 um 10:30 Uhr.
Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren.
Italiano :
La biblioteca multimediale La Loupe presenta La Dictée sabato 4 ottobre 2025 alle 10.30.
Per adulti e bambini a partire dai 12 anni.
Espanol :
La biblioteca multimedia La Loupe presenta La Dictée el sábado 4 de octubre de 2025 a las 10.30 h.
Para adultos y niños a partir de 12 años.
L’événement La Dictée La Loupe a été mis à jour le 2025-09-06 par OTs DU PERCHE