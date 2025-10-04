La Dictée La Loupe

La Dictée La Loupe samedi 4 octobre 2025.

La Dictée

La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La médiathèque de La Loupe présente La Dictée samedi 4 octobre 2025 à 10h30.

Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans.

.

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37 bibliotheque@ville-la-loupe.com

English :

La Loupe media library presents La Dictée on Saturday, October 4, 2025 at 10:30 am.

For adults and children aged 12 and over.

German :

Die Mediathek in La Loupe präsentiert das Diktat am Samstag, den 4. Oktober 2025 um 10:30 Uhr.

Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren.

Italiano :

La biblioteca multimediale La Loupe presenta La Dictée sabato 4 ottobre 2025 alle 10.30.

Per adulti e bambini a partire dai 12 anni.

Espanol :

La biblioteca multimedia La Loupe presenta La Dictée el sábado 4 de octubre de 2025 a las 10.30 h.

Para adultos y niños a partir de 12 años.

L’événement La Dictée La Loupe a été mis à jour le 2025-09-06 par OTs DU PERCHE