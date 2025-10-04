La dictée L’Escapade, Médiathèque et Micro-Folie La Loupe

La dictée L’Escapade, Médiathèque et Micro-Folie La Loupe samedi 4 octobre 2025.

La dictée Samedi 4 octobre, 10h30 L’Escapade, Médiathèque et Micro-Folie Eure-et-Loir

Les places sont limitées.

Participez à la 14ᵉ édition de la dictée, un rendez-vous spécialement réservé au public adulte. Après l’épreuve, une correction collective est proposée à 14h afin d’échanger et de progresser ensemble dans une ambiance conviviale.

La dictée est accessible uniquement sur inscription.

L'Escapade, Médiathèque et Micro-Folie Place de l'Hôtel de ville 28240 La Loupe La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237299437 https://www.biblio-la-loupe.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064878092330 Lieu de vie autour du livre, du jeu et du numérique. A chacun et à chacune de franchir la porte, l'aventure commence ici. Parking de la place Vauban

@Médiathèque La Loupe