La dictée Marcel Pagnol Aubagne

La dictée Marcel Pagnol Aubagne samedi 18 octobre 2025.

La dictée Marcel Pagnol

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 13h30. Espace des Libertés Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

La Dictée Marcel Pagnol revient à Aubagne ! Venez tester vos talents de plume dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Pour la première fois, David Foenkinos prêtera sa voix à la lecture du texte… qu’il a lui-même choisi et complexifié pour l’occasion !

Rencontre et dédicace de son dernier roman « tout le monde aime Clara (Gallimard) »



La remise des prix aux lauréats a lieu le jour-même. .

Espace des Libertés Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 96

English :

The Dictée Marcel Pagnol returns to Aubagne! Come and test your writing skills in a warm and friendly atmosphere.

German :

Das Marcel-Pagnol-Diktat kehrt nach Aubagne zurück! Kommen Sie und testen Sie Ihr Schreibtalent in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre.

Italiano :

Il dettato di Marcel Pagnol torna ad Aubagne! Venite a mettere alla prova le vostre capacità di scrittura in un’atmosfera calda e amichevole.

Espanol :

El dictado Marcel Pagnol vuelve a Aubagne Venga a poner a prueba sus habilidades de escritura en un ambiente cálido y acogedor.

