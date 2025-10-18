La dictée Marcel Pagnol Aubagne
La dictée Marcel Pagnol Aubagne samedi 18 octobre 2025.
La dictée Marcel Pagnol
Samedi 18 octobre 2025 à partir de 13h30. Espace des Libertés Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 13:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
La Dictée Marcel Pagnol revient à Aubagne ! Venez tester vos talents de plume dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Pour la première fois, David Foenkinos prêtera sa voix à la lecture du texte… qu’il a lui-même choisi et complexifié pour l’occasion !
Rencontre et dédicace de son dernier roman « tout le monde aime Clara (Gallimard) »
La remise des prix aux lauréats a lieu le jour-même. .
Espace des Libertés Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 96
English :
The Dictée Marcel Pagnol returns to Aubagne! Come and test your writing skills in a warm and friendly atmosphere.
German :
Das Marcel-Pagnol-Diktat kehrt nach Aubagne zurück! Kommen Sie und testen Sie Ihr Schreibtalent in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre.
Italiano :
Il dettato di Marcel Pagnol torna ad Aubagne! Venite a mettere alla prova le vostre capacità di scrittura in un’atmosfera calda e amichevole.
Espanol :
El dictado Marcel Pagnol vuelve a Aubagne Venga a poner a prueba sus habilidades de escritura en un ambiente cálido y acogedor.
