La dictée nationale du Rotary Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie

La dictée nationale du Rotary samedi 14 mars 2026.
Auditorium de la Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Le Rotary organise la dictée nationale Place à l’action pour vaincre l’illettrisme ! Dès 8 ans, ludique et anonyme, venez vous amuser entre amis ou en famille ! De nombreux lots à gagner !
Auditorium de la Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
