La dictée nationale du Rotary Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

La dictée nationale du Rotary

Place Maurice Ravel Hotel Thalazur Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Dictée du Rotary France et Pays Francophone au profit de l’association coup de pouce pour la lutte contre l’illettrisme. .

Place Maurice Ravel Hotel Thalazur Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 62 06 08 rcsjdluc@gmail.com

