La dictée nationale du Rotary Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz samedi 31 janvier 2026.
Place Maurice Ravel Hotel Thalazur Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Dictée du Rotary France et Pays Francophone au profit de l’association coup de pouce pour la lutte contre l’illettrisme. .
Place Maurice Ravel Hotel Thalazur Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 62 06 08 rcsjdluc@gmail.com
