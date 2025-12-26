LA DICTEE OCCITANE, Saint-Pons-de-Thomières

LA DICTEE OCCITANE

Maison des loisirs Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

La Dictée Occitane de La Dralha San Ponesa est un rendez‑vous incontournable à Saint‑Pons‑de‑Thomières. Un moment convivial pour célébrer la langue occitane, tester ses connaissances et partager un patrimoine vivant.

Événement désormais traditionnel à Saint‑Pons‑de‑Thomières, la Dictée Occitane organisée par La Dralha San Ponesa réunit chaque année passionnés, curieux et amoureux de la langue d’oc. Accessible à tous, que l’on soit locuteur confirmé ou simple amateur, cette dictée festive met à l’honneur le patrimoine linguistique occitan dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Au‑delà de l’exercice, c’est un véritable moment de partage où l’on découvre la richesse des mots, des expressions et de la culture locale. L’association propose un texte choisi avec soin, permettant à chacun de se confronter à la musicalité et aux subtilités de la langue.

La Dictée Occitane est aussi l’occasion de rencontrer les membres de La Dralha San Ponesa, engagés dans la transmission et la valorisation de l’occitan sur le territoire. Un rendez‑vous convivial, culturel et intergénérationnel, devenu un temps fort de la vie saint‑ponaise. .

Maison des loisirs Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 79 05 62 20 maisondesloisirs@cdcmc.fr

La Dralha San Ponesa’s Dictée Occitane is a not-to-be-missed event in Saint?Pons?de?Thomières. A convivial occasion to celebrate the Occitan language, test your knowledge and share a living heritage.

