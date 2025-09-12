LA DICTEE OLONZAGAISE Olonzac

La Dictée Olonzagaise revient à Olonzac ! Un moment ludique et intergénérationnel pour célébrer la langue française, organisé par Les Élisyques. Venez tester votre orthographe dans une ambiance conviviale et bienveillante. À vos stylos !

L’association Les Élisyques vous invite à participer à la Dictée Olonzagaise, un événement culturel et convivial qui célèbre la richesse de la langue française. Que vous soyez amateur de belles lettres, nostalgique des dictées d’école ou simplement curieux, cette rencontre est ouverte à tous les âges et tous les niveaux. Dans une ambiance détendue et bienveillante, chacun pourra tester son orthographe, sa grammaire et son esprit de concentration. L’objectif ? S’amuser, apprendre et partager un moment intergénérationnel autour des mots. Des récompenses symboliques, des sourires et peut-être quelques fautes mémorables vous attendent ! Un bel hommage au patrimoine linguistique, à vivre ensemble à Olonzac. .

English :

The Dictée Olonzagaise returns to Olonzac! A fun, intergenerational celebration of the French language, organized by Les Élisyques. Come and test your spelling in a friendly and caring atmosphere. Get your pens ready!

German :

Das Olonzagaise-Diktat kehrt nach Olonzac zurück! Ein spielerischer und generationenübergreifender Moment, um die französische Sprache zu feiern, organisiert von Les Élisyques. Testen Sie Ihre Rechtschreibung in einer freundlichen und wohlwollenden Atmosphäre. An die Stifte!

Italiano :

Il Dictée Olonzagaise torna a Olonzac! Una divertente celebrazione intergenerazionale della lingua francese, organizzata da Les Élisyques. Venite a testare la vostra ortografia in un’atmosfera amichevole e accogliente. Preparate le penne!

Espanol :

¡La Dictée Olonzagaise vuelve a Olonzac! Una divertida celebración intergeneracional de la lengua francesa, organizada por Les Élisyques. Venga a poner a prueba su ortografía en un ambiente cordial y afectuoso. ¡Prepare sus bolígrafos!

