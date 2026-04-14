La Dictée pour tous Espace Armand Veille Crottet

Crottet

La Dictée pour tous

Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 14:00:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Nouvelle animation à la bibliothèque de Crottet. L’équipe de la bibliothèque vous invite à sa première Dictée pour tous ! Venez vous dépasser. Pas de note pas de classement, de la bonne humeur uniquement !

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Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35 bibliotheque@crottet.fr

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English :

New activity at the Crottet library. The library team invites you to its first Dictée pour tous! Come and challenge yourselves. No notes, no rankings, just good humor!

L’événement La Dictée pour tous Crottet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle