La dictée pour tous (difficulté modérée) Richelieu
La dictée pour tous (difficulté modérée) Richelieu jeudi 9 avril 2026.
La dictée pour tous (difficulté modérée)
7 rue Jarry Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
L’association Lire et Dire (antenne de Richelieu) organise une dictée pour tous, avec le soutien de la ville de Richelieu .
Deux niveaux à l’inscription junior (11-16 ans) et adulte.
A la fin de la dictée, remise du texte et des commentaires.
3 lauréats par catégorie.
Inscription recommandée
L’association Lire et Dire (antenne de Richelieu) organise une dictée pour tous, avec le soutien de la ville de Richelieu .
Deux niveaux à l’inscription junior (11-16 ans) et adulte.
A la fin de la dictée, remise du texte et des commentaires.
3 lauréats par catégorie.
Inscription recommandée. 3 .
7 rue Jarry Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 24 26 84 50
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English :
The Lire et Dire association is organizing a dictation for all. Two registration levels: Junior up to age 16 and Adult. At the end of the dictation, the text is handed in with comments. 3 winners per category.
L’événement La dictée pour tous (difficulté modérée) Richelieu a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme