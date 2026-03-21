La dictée pour tous (difficulté modérée)

7 rue Jarry Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

L’association Lire et Dire (antenne de Richelieu) organise une dictée pour tous, avec le soutien de la ville de Richelieu .

Deux niveaux à l’inscription junior (11-16 ans) et adulte.

A la fin de la dictée, remise du texte et des commentaires.

3 lauréats par catégorie.

Inscription recommandée

L’association Lire et Dire (antenne de Richelieu) organise une dictée pour tous, avec le soutien de la ville de Richelieu .

Deux niveaux à l’inscription junior (11-16 ans) et adulte.

A la fin de la dictée, remise du texte et des commentaires.

3 lauréats par catégorie.

Inscription recommandée. 3 .

7 rue Jarry Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 24 26 84 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lire et Dire association is organizing a dictation for all. Two registration levels: Junior up to age 16 and Adult. At the end of the dictation, the text is handed in with comments. 3 winners per category.

L’événement La dictée pour tous (difficulté modérée) Richelieu a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme