La dictée pour tous Parvis des Arènes Metz samedi 12 juillet 2025.

Parvis des Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-12 15:30:00

2025-07-12

Nous sommes heureux de vous convier à une nouvelle édition de la dictée pour tous accompagnée d’une remise de prix.

Exclusivité Les gagnants seront conviés à la grande finale nationale dictée pour tous.

Cet événement est organisé pendant le Grahooply Festival 3×3 !Tout public

Parvis des Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

We are delighted to invite you to another edition of the dictation for all, with a prize-giving ceremony.

Exclusive: the winners will be invited to the dictation for all national final.

This event takes place during the Grahooply Festival 3×3!

German :

Wir freuen uns, Sie zu einer neuen Ausgabe des Diktats für alle mit einer Preisverleihung einladen zu können.

Exklusiv: Die Gewinner werden zum großen nationalen Finale « Diktat für alle » eingeladen.

Diese Veranstaltung findet während des Grahooply Festival 3×3 statt!

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi a un’altra edizione del dettato per tutti, con una cerimonia di premiazione.

Esclusivo: i vincitori saranno invitati alla finale nazionale del dettato per tutti.

Questo evento si svolge durante il Grahooply Festival 3×3!

Espanol :

Nos complace invitarle a una nueva edición del dictado para todos, con entrega de premios.

Exclusivo: los ganadores serán invitados a la final nacional de Dictado para todos.

Este evento tendrá lugar durante el Festival 3×3 de Grahooply

