La Dictée Rose Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

La Dictée Rose

Rue Paul Massy La passerelle Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Dans le cadre d’octobre rose, l’association Culture Plume vous propose sa 5ème dictée rose.

Pas de note. Chacun se corrige.

Ambiance sympathique garantie.

Venez nombreux.

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Rue Paul Massy La passerelle Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 29 68 72

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English :

As part of Pink October, the Culture Plume association invites you to its 5th « Pink Dictation. »

No grades. Everyone corrects their own work.

A friendly atmosphere is guaranteed.

We hope to see many of you there.

L’événement La Dictée Rose Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-04 par Royan Atlantique