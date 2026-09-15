La Dictée Rose Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde
vendredi 23 octobre 2026 · Rue Paul Massy · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
La Dictée Rose
Rue Paul Massy La passerelle Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Dans le cadre d’octobre rose, l’association Culture Plume vous propose sa 5ème dictée rose.
Pas de note. Chacun se corrige.
Ambiance sympathique garantie.
Venez nombreux.
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Rue Paul Massy La passerelle Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 29 68 72
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English :
As part of Pink October, the Culture Plume association invites you to its 5th « Pink Dictation. »
No grades. Everyone corrects their own work.
A friendly atmosphere is guaranteed.
We hope to see many of you there.
L’événement La Dictée Rose Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-04 par Royan Atlantique
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