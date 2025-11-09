La Dieblingeoise Diebling
La Dieblingeoise Diebling dimanche 9 novembre 2025.
La Dieblingeoise
Diebling Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
La Dieblingeoise pour soutenir l’association nationale Ensemble Leucémie Lymphomes Espoir. Départ à 10h00 au Clos des arts. Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivé.Tout public
2 .
Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 82 92 25 14
English :
La Dieblingeoise to support the national association Ensemble Leucémie Lymphomes Espoir. Start at 10:00 am at Clos des Arts. Refreshments along the route and at the finish.
German :
La Dieblingeoise zur Unterstützung der nationalen Vereinigung Ensemble Leucémie Lymphomes Espoir. Start um 10.00 Uhr im Clos des Arts. Verpflegung auf der Strecke und im Ziel.
Italiano :
La Dieblingeoise a sostegno dell’associazione nazionale Ensemble Leucémie Lymphomes Espoir. Partenza alle ore 10.00 al Clos des Arts. Ristoro lungo il percorso e all’arrivo.
Espanol :
La Dieblingeoise en apoyo de la asociación nacional Ensemble Leucémie Lymphomes Espoir. Salida a las 10.00 h en Clos des Arts. Refrigerio a lo largo del recorrido y en la meta.
L’événement La Dieblingeoise Diebling a été mis à jour le 2025-10-31 par FORBACH TOURISME