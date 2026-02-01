La différence, c’est pas pareil Conte Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

La différence, c’est pas pareil Conte

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-26 10:30:00

fin : 2026-02-26 11:30:00

2026-02-26

Depuis que Léontine lui a dit tu ressembles vraiment à rien… , Philophélie se pose des questions auxquelles elle n’avait jamais songé jusqu’ici. Un soir, son grand-père vient s’asseoir à côté d’elle tu sais, Philophélie, toutes les questions que tu te poses en ce moment me donnent envie de te raconter quelques histoires. Dans un petit village du Moyen-Orient…

D’après Mehdi le bègue conte du Maghreb, Nasreddine et la cigogne conte arabe, les 5 façons de chevaucher son âne conte arabe.

Spectacle de la Cie Art Traction pour les enfants à partir de 8 ans.

Jauge limitée, Réservation obligatoire .

35730 Ille-et-Vilaine Bretagne

