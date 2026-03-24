La Dimancherie Festival Quai du Lazaret La Rochelle

La Dimancherie Festival

Quai du Lazaret Parking du Centre des Congrès Heorges Pernoud La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Après plusieurs années à faire vibrer La Rochelle avec ses Open Air devenus incontournables, La Dimancherie franchit une nouvelle étape et lance son tout premier festival.

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Quai du Lazaret Parking du Centre des Congrès Heorges Pernoud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@ladimancherie.fr

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English :

After several years of rocking La Rochelle with its now unmissable Open Air events, La Dimancherie takes a new step and launches its very first festival.

L’événement La Dimancherie Festival La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-19 par Nous La Rochelle