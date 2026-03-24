La Dimancherie Festival Quai du Lazaret La Rochelle
La Dimancherie Festival Quai du Lazaret La Rochelle samedi 15 août 2026.
La Dimancherie Festival
Quai du Lazaret Parking du Centre des Congrès Heorges Pernoud La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Après plusieurs années à faire vibrer La Rochelle avec ses Open Air devenus incontournables, La Dimancherie franchit une nouvelle étape et lance son tout premier festival.
.
Quai du Lazaret Parking du Centre des Congrès Heorges Pernoud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@ladimancherie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After several years of rocking La Rochelle with its now unmissable Open Air events, La Dimancherie takes a new step and launches its very first festival.
L’événement La Dimancherie Festival La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-19 par Nous La Rochelle