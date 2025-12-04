La dimension navale du siège des poches de l’Atlantique Service Historique de la Défense Rochefort
La dimension navale du siège des poches de l’Atlantique
Service Historique de la Défense 4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime
Une conférence qui propose de revisiter le siège des poches sous un angle naval différent.
Service Historique de la Défense 4 rue du Port Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 31 14 50 secretaire@crdhm.fr
English : The naval dimension of the siege of the Atlantic pockets
A lecture that proposes to revisit the siege of the pockets from a different naval perspective.
German : Die maritime Dimension der Belagerung der atlantischen Häfen
Eine Konferenz, die vorschlägt, den Sitz der Taschen aus einem anderen maritimen Blickwinkel zu betrachten.
Italiano :
Una conferenza che rivisita l’assedio delle tasche da una diversa angolazione navale.
Espanol :
Una conferencia que revisa el asedio de los bolsillos desde un ángulo naval diferente.
