La dimension navale du siège des poches de l’Atlantique Service Historique de la Défense Rochefort

La dimension navale du siège des poches de l’Atlantique

Service Historique de la Défense 4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Une conférence qui propose de revisiter le siège des poches sous un angle naval différent.

English : The naval dimension of the siege of the Atlantic pockets

A lecture that proposes to revisit the siege of the pockets from a different naval perspective.

German : Die maritime Dimension der Belagerung der atlantischen Häfen

Eine Konferenz, die vorschlägt, den Sitz der Taschen aus einem anderen maritimen Blickwinkel zu betrachten.

Italiano :

Una conferenza che rivisita l’assedio delle tasche da una diversa angolazione navale.

Espanol :

Una conferencia que revisa el asedio de los bolsillos desde un ángulo naval diferente.

