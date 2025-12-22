La dimension transpersonnelle de la guérison – Conférence de Stephan Shillinger Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 19:30 – 21:30

Gratuit : non 25€ Adultes

La dimension transpersonnelle de la guérison Cette conférence propose un regard clair et accessible sur la dimension transpersonnelle : là où psychologie, spiritualité et art se répondent, loin des dogmes et des promesses. À partir de son itinéraire singulier — de la finance à une vie consacrée à la conscience — Stéphan Schillinger expose une perspective laïque du chemin spirituel. Inspiré par Jung et Jodorowsky, il questionne notre rapport au sens, au lien, à la dimension symbolique et aux expériences spirituelles qui peuvent participer d’une transformation réelle. Ce que nous aborderons Tenter de définir « spiritualité », « sacré », transpersonnel : de quoi parle-t-on, et à quoi cela sert-il ? « Guérison » : clarifier un mot-valise, distinguer processus, éthique et limites. Approches dites « alternatives » : États modifiés de conscience, chamanisme, constellations, leurs usages, cadres et discernement. Stéphan Schillinger est Artiste-auteur, conférencier et consultant autodidacte, ancien joueur de billard de haut niveau et ancien gestionnaire de fortune, Stéphan est formé à la faciliation des constellations systémiques. Il transmet une approche poétique, humaniste et transpersonnelle à travers ses livres et ses conférences.

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr



