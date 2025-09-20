La DINUM vous donne rendez-vous aux Journées européennes du patrimoine 2025 Hôtel de Rothelin-Charolais Paris

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre 2025, la direction interministérielle du numérique (DINUM) vous donne rendez-vous à l’Hôtel de Rothelin-Charolais, siège du Ministère de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification, situé au 101 rue de Grenelle, Paris 7ᵉ.

À la rencontre des agents

Venez découvrir, le temps d’un week-end, les missions de la direction interministérielle du numérique (DINUM) et le rôle qu’elle joue au service des agents publics et des citoyens. À travers des rencontres avec les agents et des animations pédagogiques, vous aurez l’occasion de découvrir :

Les missions des agents au quotidien ;

Les métiers de la tech au sein de l’État ;

Des exemples d’initiatives portées par la DINUM au service de ses agents et des citoyens.

Un lieu chargé d’histoire

Vous aurez l’occasion de parcourir l’Hôtel de Rothelin-Charolais, un hôtel particulier du XVIIIᵉ siècle classé monument historique, rarement accessible au public.

En savoir plus sur l’Hôtel de Rothelin-Charolais : https://www.info.gouv.fr/patrimoine/bienvenue-a-lhotel-de-rothelin-charolais

Informations pratiques

Adresse : Hôtel de Rothelin-Charolais – 101 rue de Grenelle, 75007 Paris

Dates : samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Horaires : 9h – 18h (entrée libre et gratuite)

Plus d’information : https://www.numerique.gouv.fr/agenda/journ%C3%A9es-europ%C3%A9ennes-du-patrimoine-2025/

Clément Barbé