La Diode Enchantée | On va tout fêter ! La Diode – site municipal Clermont-Ferrand
samedi 10 octobre 2026 · La Diode – site municipal · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
La Diode Enchantée | On va tout fêter !
La Diode – site municipal 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:00:00
fin : 2026-10-10 00:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Boom’Structur CDCN, Artistes en résidence, Vidéoformes, gris fluo, Les Ateliers, Terre de jeux et Le Chœur Régional d’Auvergne partagent une même envie : proposer à La Diode, un moment convivial et festif.
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La Diode – site municipal 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr
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English :
Boom?Structur CDCN, Artists in Residence, Vid%E9oformes, neon gray, Les Ateliers, Terre de jeux, and the Auvergne Regional Choir share a common goal: to offer “La Diode,” a warm and festive event.
L’événement La Diode Enchantée | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-05 par Clermont Auvergne Volcans
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