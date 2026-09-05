La Diode Enchantée | On va tout fêter ! La Diode – site municipal Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

La Diode Enchantée | On va tout fêter !

La Diode – site municipal 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:00:00

fin : 2026-10-10 00:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Boom’Structur CDCN, Artistes en résidence, Vidéoformes, gris fluo, Les Ateliers, Terre de jeux et Le Chœur Régional d’Auvergne partagent une même envie : proposer à La Diode, un moment convivial et festif.

.

La Diode – site municipal 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Boom?Structur CDCN, Artists in Residence, Vid%E9oformes, neon gray, Les Ateliers, Terre de jeux, and the Auvergne Regional Choir share a common goal: to offer “La Diode,” a warm and festive event.

L’événement La Diode Enchantée | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-05 par Clermont Auvergne Volcans