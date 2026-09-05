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La Diode Enchantée | On va tout fêter ! La Diode – site municipal Clermont-Ferrand

samedi 10 octobre 2026 · La Diode – site municipal · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La Diode – site municipal
Adresse
190 boulevard Gustave-Flaubert
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Clermont-Ferrand

La Diode Enchantée | On va tout fêter !

La Diode – site municipal 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:00:00
fin : 2026-10-10 00:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Boom’Structur CDCN, Artistes en résidence, Vidéoformes, gris fluo, Les Ateliers, Terre de jeux et Le Chœur Régional d’Auvergne partagent une même envie : proposer à La Diode, un moment convivial et festif.
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La Diode – site municipal 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@boomstructur.fr

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English :

Boom?Structur CDCN, Artists in Residence, Vid%E9oformes, neon gray, Les Ateliers, Terre de jeux, and the Auvergne Regional Choir share a common goal: to offer “La Diode,” a warm and festive event.

L’événement La Diode Enchantée | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-05 par Clermont Auvergne Volcans

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