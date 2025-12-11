La Dion’Xtrem Saint-Denis-de-Jouhet

La Dion'Xtrem

La Dion’Xtrem Saint-Denis-de-Jouhet samedi 7 février 2026.

La Dion’Xtrem

Saint-Denis-de-Jouhet Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

La Dion’Strem course endurance 12h (format inédit dans le Berry) 12 boucles et course nocturne 7 km.
  .

Saint-Denis-de-Jouhet 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 56 94 30  sport.danse.joy@gmail.com

English :

La Dion’Strem: 12-hour endurance race (new format in Berry) 12 loops and 7km night race.

L’événement La Dion’Xtrem Saint-Denis-de-Jouhet a été mis à jour le 2025-12-11 par BERRY