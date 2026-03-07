« La diplomatie européenne en Afrique au XIXe siècle » – Conférence par Isabelle SURUN Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Plus d’infos à venir Isabelle Surun est professeure à l’université de Lille en histoire contemporaine depuis 2014. Elle a soutenu une thèse en 2003 portant sur les « Géographies de l’exploration : la carte, le terrain et le texte : Afrique occidentale, 1780-1880 ». Ses domaines de recherche sont l’Histoire comparée des colonisations, Histoire de l’Afrique, Histoire des savoirs. Auteure de plusieurs articles de revues académiques, elle a notamment publié divers ouvrages portant sur l’histoire de la géographie et des espaces coloniaux. En outre, elle est rédactrice en chef d’ « Outre-Mers. Revue d’histoire », publiée par la Société française d’Histoire d’Outre-Mers.

Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes 44000

