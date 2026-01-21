La diplomatie française et la rébellion franquiste (1936-1939) Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-10 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre à partir de 17h45 et jusqu’à 18h, dans la limite des places disponibles. Tout public

Conférence par Nathan Rousselot, maître de conférences en histoire contemporaine à l’UCLy (université catholique de Lyon). Lors du coup d’État militaire contre la Seconde République espagnole les 17 et 18 juillet 1936, de nombreux diplomates et consuls français accueillent favorablement la rébellion franquiste qu’ils perçoivent comme un rétablissement de l’ordre face à la dérive révolutionnaire qu’aurait connue l’Espagne. Leur adhésion les amène à dissimuler l’impitoyable répression que les militaires rebelles font peser sur leurs adversaires et, dans le même temps, à secourir les partisans du soulèvement franquiste. La collusion des diplomates français va parfois très loin quand des initiatives humanitaires servent de couverture à une collaboration active avec les réseaux d’espionnage du général Franco. Partenariat Archives départementales et Centre des Archives diplomatiques de Nantes

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

