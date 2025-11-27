La diplomatie française face aux enjeux du monde Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris

La diplomatie française face aux enjeux du monde Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris jeudi 27 novembre 2025.

Cette rencontre donnera la parole à Carolin Lohrenz, cheffe du service « France » à Courrier international, et à Stefano Montefiori, correspondant à Paris pour Il Corriere della Sera. À travers leurs regards croisés, nourris d’expériences françaises, italiennes, européennes et internationales, ils interrogeront les forces, les fragilités et les paradoxes de la diplomatie française face aux bouleversements du monde.

Rencontre modérée par Julien Abiramia, journaliste Moyen-Orient à Courrier international.

Dans un monde traversé par des crises multiples – Ukraine, Palestine, Proche-Orient, urgence climatique, recomposition des relations avec la Russie ou les États-Unis – la diplomatie apparaît plus que jamais comme un outil central de stabilité internationale. La France, comme d’autres puissances, doit sans cesse adapter sa stratégie extérieure et naviguer entre jeux d’alliances et rivalités d’influence.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau 75004 Paris

