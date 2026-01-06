La direction des affaires juridiques du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, conférence de Sandrine Barbier Faculté de droit et de science politique Rennes Mercredi 4 février, 17h00 Ille-et-Vilaine

**Les conférences de droit international de l’IDPSP** – La direction des affaires juridiques du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

**Conférence de Madame Sandrine Barbier, Directrice adjointe des affaires juridiques au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.**

4 février 2026 à 17 heures

Amphi 4, Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé, Rennes

Ouvert à tous

Début : 2026-02-04T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-04T18:30:00.000+01:00

Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



