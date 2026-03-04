La discorde en France au risque de l’affaiblissement de l’Europe, Maison de l’Europe de Paris (nouvelle adresse), Paris

La discorde en France au risque de l’affaiblissement de l’Europe Mardi 10 mars, 18h30 Maison de l’Europe de Paris (nouvelle adresse) Paris

Mardi 10 mars, de 18h30 à 20h00

Dans cette conférence, l’auteur replacera son livre « La discorde et la concorde de la Révolution à nos jours » – paru aux Edition Nouveau Monde – dans la perspective des risques d’affaiblissement que la discorde en France fait peser sur notre Europe, risques d’autant plus grands dans un contexte géopolitique inquiétant.

Maison de l'Europe de Paris (nouvelle adresse) 77 Av. de Versailles, 75016 Paris

Michel DERDEVET, président de la Maison de l’Europe de Paris, reçoit Laurent WIRTH.