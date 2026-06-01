La Diseuse, Square des Rossignols,, Nantes

La Diseuse Vendredi 17 juillet, 14h30 Square des Rossignols, Loire-Atlantique

libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

Avec sa DISEUSE, la conteuse Karine MAZEL s’installe là, au coin de la rue.

Pas besoin de vous inscrire: si elle est disponible, vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.

Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.

Square des Rossignols, rue de l’Adour, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.voixdumonde.fr/sur-la-langue-de-la-be »}]

Vous vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant. contes dans la rue

Cie La Lune Rousse