La Diseuse, Square des Rossignols,, Nantes
La Diseuse, Square des Rossignols,, Nantes vendredi 17 juillet 2026.
La Diseuse Vendredi 17 juillet, 14h30 Square des Rossignols, Loire-Atlantique
libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00
Avec sa DISEUSE, la conteuse Karine MAZEL s’installe là, au coin de la rue.
Pas besoin de vous inscrire: si elle est disponible, vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.
Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.
Square des Rossignols, rue de l’Adour, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.voixdumonde.fr/sur-la-langue-de-la-be »}]
Vous vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant. contes dans la rue
Cie La Lune Rousse
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