La Disparition de Josef Mengele Cameo Commanderie Nancy

La Disparition de Josef Mengele Cameo Commanderie Nancy mercredi 22 octobre 2025.

La Disparition de Josef Mengele Mercredi 22 octobre, 19h30 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T19:30:00 – 2025-10-22T21:46:00

Fin : 2025-10-22T19:30:00 – 2025-10-22T21:46:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=RYQ00 »}]

Ciné-débat – Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Josef Mengele, le médecin nazi du camp d’Auschwitz, parvient à s’enfuir en Amérique du Sud pour refaire sa vie dans la clandestinité. De Bue… Cameo Commanderie La Disparition de Josef Mengele