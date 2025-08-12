La Disparition de Josef Mengele Haguenau

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-03-10 20:30:00

fin : 2026-03-10 21:45:00

2026-03-10

1949 Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous une fausse identité, l’ancien médecin tortionnaire d’Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie. L’Argentine de Juan et Evita Perón est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. C’est l’errance de Josef Mengele en Amérique du Sud jusqu’à sa mort mystérieuse sur une plage du Brésil en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet pendant trente ans et jouir d’une telle impunité ?

Adapté de l’œuvre d’Olivier Guez, La Disparition de Josef Mengele est le roman-vrai de sa cavale d’après-guerre, l’une des plus grandes chasses à l’homme de la fin du 20ème siècle. Une plongée inouïe au cœur des ténèbres. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

1949: Josef Mengele arrives in Buenos Aires. Hiding under a false identity, the former Auschwitz torturer believes he can invent a new life for himself. The Argentina of Juan and Evita Perón is benevolent, and the whole world wants to forget the Nazi crimes.

German :

1949: Josef Mengele landet in Buenos Aires. Unter einer falschen Identität versteckt, glaubt der ehemalige Folterarzt von Auschwitz, sich ein neues Leben erfinden zu können. Das Argentinien von Juan und Evita Perón ist wohlwollend, die ganze Welt will die Nazi-Verbrechen vergessen.

Italiano :

1949: Josef Mengele arriva a Buenos Aires. Nascondendosi sotto falsa identità, l’ex torturatore di Auschwitz crede di potersi inventare una nuova vita. L’Argentina di Juan ed Evita Perón è benevola e il mondo intero vuole dimenticare i crimini nazisti.

Espanol :

1949: Josef Mengele llega a Buenos Aires. Oculto bajo una identidad falsa, el antiguo torturador de Auschwitz cree que puede inventarse una nueva vida. La Argentina de Juan y Evita Perón es benévola y el mundo entero quiere olvidar los crímenes nazis.

