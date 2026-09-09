La Disparition de Josef Mengele pour les Nuits de la Lecture à Aunay-sur-Odon Salle des fêtes Les Monts d’Aunay

Informations pratiques

Les Monts d’Aunay

La Disparition de Josef Mengele pour les Nuits de la Lecture à Aunay-sur-Odon

Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22 21:40:00

Date(s) :

2027-01-22

Une des plus grandes chasse à l’homme de la fin du XXe siècle ! 1949 Josef Mengele débarque à Buenos aires. Caché sous une fausse identité, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie. L’Argentine de Perón est bienveillante

Une des plus grandes chasse à l’homme de la fin du XXe siècle ! 1949 Josef Mengele débarque à Buenos aires. Caché sous une fausse identité, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie. L’Argentine de Perón est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Durant 40 ans de cavale, celui qu’on a appelé l’ange de la mort a bénéficié de l’appui et du soutien de sa famille, d’amis, d’états… Une plongée inouïe au coeur des ténèbres portée par un texte puissant et un comédien majeur. .

Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : La Disparition de Josef Mengele pour les Nuits de la Lecture à Aunay-sur-Odon

One of the biggest manhunts of the late 20th century! 1949: Josef Mengele arrives in Buenos Aires. Hiding under a false identity, the former doctor and torturer at Auschwitz believes he can build a new life for himself. Perón’s Argentina is welcoming

L’événement La Disparition de Josef Mengele pour les Nuits de la Lecture à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité