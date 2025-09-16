LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE Star Saint-Exupery Strasbourg

Début : 2025-09-16T19:30:00 – 2025-09-16T22:06:00

Fin : 2025-09-16T19:30:00 – 2025-09-16T22:06:00

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Josef Mengele, le médecin nazi du camp d’Auschwitz, parvient à s’enfuir en Amérique du Sud pour refaire sa vie dans la clandestinité. De Buenos Aires au Paraguay, en passant par le Brésil, celui qu’on a baptisé « L’Ange de la Mort » va organiser sa méthodique disparition pour échapper à toute forme de procès.

Adaptation du roman d’Olivier Guez, La Disparition de Josef Mengele, prix Renaudot 2017.

Star Saint-Exupery 18, rue du 22-Novembre, Strasbourg Strasbourg 67083 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est

