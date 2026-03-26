La Disparition de Josef Mengele (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes

La Disparition de Josef Mengele (théâtre)

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 21:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-01

Cette adaptation du livre d’Olivier Guez nous plonge dans la cavale de Josef Mengele, le médecin d’Auschwitz qui a fui en Argentine en 1949 après avoir envoyé près de quatre cent mille hommes, femmes et enfants dans les chambres à gaz.

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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr

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English :

This adaptation of Olivier Guez’s book takes us on a journey through the life on the run of Josef Mengele, the Auschwitz doctor who fled to Argentina in 1949 after sending nearly four hundred thousand men, women and children to the gas chambers.

L’événement La Disparition de Josef Mengele (théâtre) Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins