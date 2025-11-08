La disparition du jardinier des Jardins d’eau Bléneau

La disparition du jardinier des Jardins d’eau

dans le village Bléneau Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-11-08 15:00:00

Cluedo géant dans tout le village une enquête ludique et familiale mêlant mystère, découverte du patrimoine et ambiance d’Halloween prolongée, ouvert à tous, enfants, familles et habitants de la Puisaye-Forterre. Réservation conseillé. .

dans le village Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 23 50 j.demets@cc-puisayeforterre.fr

