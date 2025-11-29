La Dispute de Marivaux théâtre de la rousselle Bordeaux

La Dispute de Marivaux 29 novembre – 13 décembre théâtre de la rousselle Gironde

La Dispute, une œuvre de Marivaux, se déroule dans un cadre où le prince et Hermiane s’engagent dans une querelle amoureuse sur l’inconstance en amour. Pour résoudre cette question, le prince met en place une expérience inspirée par son père, en ouvrant les portes d’un jardin d’Eden à deux jeunes garçons et deux jeunes filles, élevés séparément et ignorants du monde extérieur. Sous l’œil attentif de leur nourrice Carise, les jeunes protagonistes vont explorer leurs sentiments, désirs et tentations, tout en étant observés par le prince et Hermiane. Ce spectacle promet de faire revivre les premières amours et de révéler ce qui en découlera.

théâtre de la rousselle 77 rue de la rousselle 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Petit théâtre intimiste en plein coeur de Bordeaux.

Qui de l’homme ou de la femme a donné le premier l’exemple de l’inconstance et de l’infidélité en amour ?

