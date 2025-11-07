La Dispute Théâtre Darius Milhaud Paris

Qui

de l’Homme ou de la femme a été au commencement de l’inconstance et de

l’infidélité ? Quand la domination et le besoin de posséder prennent ils la

place de l’Amour et de la Vérité ?

Au

siècle des Lumières, Marivaux imagine une expérience digne des savants de la

fin du 19ème siècle ou des médecins chefs des camps de concentration… Avec la

légèreté et la finesse de son écriture, il nous peint un monde où quatre

enfants ont été isolés au berceau du reste de la société. Le procédé a été

imaginé par le père du Prince à qui il transmet le titre et l’expérience…Le

Prince fils y convie Hermiane pour la rendre complice de son voyeurisme.

Un

jeu de miroir incessant, des premières rencontres et découvertes proches des

enfants sauvages, un prince qui s’ennuie dans son monde qui meurt, une noble

grisée mais emprisonnée dans cette expérience infernale….Tout nous a été

donné à traverser.

Masques,

théâtre physique, danse.

Ici

tout nous a permis de donner corps à la langue ciselée et précise de Marivaux.

Beaucoup d’émotions, de rire, de stupeur sont en rendez-vous de cette rencontre

entre humains « des premiers temps « . Nature et Culture restent

toujours en opposition et complément au bout de la pièce. Qui n’a pas rêvé

d’assister « au commencement du monde », nous vous y invitons … au

18ème siècle qui résonne à l’heure de la télé-réalité et d’un monde en bout de

course…

—————————————————–

Auteur :

Marivaux

Mise

en scène : Karin Palmieri

Interprètes : Paloma Duchesne, Lilou Wendling, Lucile Beaudouin, Jeanne Faveraux,

Gabriel Givernaud, Massil Khhoul Medjber, Léonard Husson, Bérenger Simon

Chorégraphe : Alfonso Baron

Genre :

Comédie dramatique

Tout public (dès 14 ans)

Durée du spectacle : 1h15

Lequel des deux a été inconstant le premier : l’Homme ou la Femme ? Faisons une expérience pour y répondre… Une adaptation contemporaine de la pièce de Marivaux.

Du vendredi 07 novembre 2025 au vendredi 30 janvier 2026 :

vendredi

de 19h00 à 20h15

payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) & partenaires : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du

spectacle, étudiant, moins de 26 ans, groupe min 10 personnes

& CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/