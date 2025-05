La dissidence en Martinique et en Guadeloupe de 1940 à 1945 – Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes, 22 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Du lundi 19 au vendredi 30 mai 2025, la MHT a le plaisir d’accueillir l’exposition temporaire « La dissidence en Martinique et en Guadeloupe, 1940-1945 ». Cette dernière a été réalisée par l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG).Au mois de juin 1940, malgré l’opposition d’une partie de la classe politique et de la population locale, l’amiral Robert, représentant du régime de Vichy aux Antilles, s’assure de la fidélité des îles au maréchal Pétain. Privés de libertés, craignant un retour de l’esclavage, exaspérés par les difficultés quotidiennes, les Antillais entrent peu à peu en Dissidence. Contestation « naïve », manifestations collectives, engagement politique, militaire ou intellectuel ; la Résistance au régime de Vichy s’affirme sous différentes formes.Forme ultime d’engagement, plusieurs milliers d’Antillais choisissent l’exil vers les îles anglaises voisines où se trouvent les bureaux de recrutement FFL. Intégrés à des unités combattantes, ils interviennent jusqu’en 1945 sur les théâtres d’opérations européens.Cette exposition souhaite rendre hommage à l’engagement de ces Dissidents antillais qui ont refusé la défaite de la France, l’asservissement de son gouvernement à un pays ennemi et qui se sont battus pour rendre à la République ses droits ; une mise à l’honneur tardive et méritée, une reconnaissance attendue par ces anciens combattants.L’engagement des Antillais dans la résistance est un prolongement de la longue lutte pour la liberté et l’émancipation né de la période de l’esclavage. Ces hommes ont vu l’opportunité de revendiquer l’égalité et la reconnaissance, que ce soit en combattant le nazisme ou en dénonçant les injustices du système colonial.

