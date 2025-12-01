La Distance Châteauroux

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – 29 EUR

Début : Lundi 2025-12-01

2077. Tandis que l’humanité survit, en proie à la précarité et aux conséquences du réchauffement climatique, une partie de la population s’est exilée sur Mars. Sur Terre, un père s’efforce de maintenir une relation avec sa fille partie pour la planète rouge.

La Distance est une miniature perdue dans l’immensité du cosmos. À travers ce scénario dystopique mais probable, Tiago Rodrigues, le brillant metteur en scène et directeur du Festival d’Avignon, interroge autant les conséquences de nos choix que la possibilité de communiquer entre les générations. L’artiste met deux mondes face à face et imagine leur dialogue en orbite comme une suite d’appels à très très très longue distance.

Il s'entoure pour l'occasion des comédiens Adama Diop et Alison Dechamps dans un dispositif interplanétaire en rotation, comme deux astres pris dans leur course qui se rapprochent et s'éloignent.

English :

2077. While humanity survives, prey to precariousness and the consequences of global warming, part of the population has gone into exile on Mars. On Earth, a father struggles to maintain a relationship with his daughter, who has left for the red planet.

German :

2077. Während die Menschheit unter prekären Bedingungen und den Folgen der globalen Erwärmung überlebt, ist ein Teil der Bevölkerung auf den Mars ausgewandert. Auf der Erde bemüht sich ein Vater, die Beziehung zu seiner Tochter aufrechtzuerhalten, die zum Roten Planeten aufgebrochen ist.

Italiano :

2077. Mentre l’umanità sopravvive, in preda alla precarietà e alle conseguenze del riscaldamento globale, una parte della popolazione è andata in esilio su Marte. Sulla Terra, un padre lotta per mantenere un rapporto con la figlia partita per il Pianeta Rosso.

Espanol :

2077. Mientras la humanidad sobrevive, presa de la precariedad y de las consecuencias del calentamiento global, parte de la población se ha exiliado a Marte. En la Tierra, un padre lucha por mantener una relación con su hija, que se ha marchado al Planeta Rojo.

